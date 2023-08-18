Rusya'dan dikkat çeken Interpol kararı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Interpol'un Rusya'daki yetkilerini kısıtladı. Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından alınan ve Rus hükümeti tarafından onaylanan karara göre, Interpol Rusya'da artık sadece görüşme, sorgulama ve kimlik tespiti yapabilecek.
Kararla, Interpol'un ülkede operasyon ve soruşturma faaliyetleri yürütmesi ise yasaklandı.
Rusya, uluslararası suçlarla mücadele eden Interpol'e 1996 yılında katılmıştı.
Interpol tarafından aranan ve Janıyev suç örgütünün önemli yöneticilerinden olduğu belirtilen "Gölge" lakaplı Guram Chıkhladze, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Chıkhladze'nin Rusya ve Azerbaycan'da bulunan örgüt üyelerini ve örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri yönettiğini, Türkiye'de ise zırhlı araçlar ve silahlı korumalar ile birlikte gezdiğini ve suç örgütünün Türkiye sorumlusu olduğu tespit edilmişti.
Chıkladze hakkında Rusya'da gerçekleştirilen birçok öldürme suçunun faili olması sebebiyle Rus makamları tarafından Interpol aracılığıyla yakalama emri çıkarıldığı öğrenildi.