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Dünya

Rusya'dan dikkat çeken 'Suriye' açıklaması: Geleceği bölge halkı belirlemeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Bakanlık, Suriye'nin geleceğinin Suriyeliler tarafından belirlenmesi, Suriyeliler arasında kapsamlı diyaloğun başlatılması gerektiğini bildirdi.

AA17 Aralık 2024 Salı 12:27 - Güncelleme:
Rusya'dan dikkat çeken 'Suriye' açıklaması: Geleceği bölge halkı belirlemeli
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından oluşan duruma dair yazılı açıklama yaptı.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera'nın (Ebu Muhammed el-Culani) daha önce yaptığı açıklamalarına yer verilen açıklamada, Suriye'de kurulan geçici yönetim temsilcilerinin devlet kurumlarını çalıştıracağını, düzen ve güvenliği sağlayacağını, suç içerikli eylemleri ve yargısız infazları önleyeceğini bildirdiğine dikkati çekildi.

Suriye'de Hıristiyan ve Müslümanların yüzyıllarca birlikte yaşadığına, Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesinin merkezinin de başkent Şam'da bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Suriye'nin, dini ne olursa olsun tüm vatandaşlar için vatan olması gerektiği" vurgulandı.

Açıklamada, "Suriye'deki durumun iyileştirilmesine giden yol, Suriyeliler arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararındaki temel ilkeler doğrultusunda ulusal birliği sağlamayı ve kapsamlı siyasi çözüm sürecini teşvik etmeyi hedefleyen kapsamlı diyaloğun başlatılmasından geçiyor. Suriye'nin geleceğinin Suriyeliler tarafından belirlenmesi Rusya için önemli." ifadelerine yer verildi.

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