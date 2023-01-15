İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2023 Pazar / 23 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7875
  • EURO
    20,3681
  • ALTIN
    1159.98
  • BIST100
    4984.86
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı! 1'i çocuk 12 kişi öldü
Dünya

Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı! 1'i çocuk 12 kişi öldü

Rus ordusunun Ukrayna'daki Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısında 1'i çocuk 12 kişinin öldüğü, 73 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA15 Ocak 2023 Pazar 07:27 - Güncelleme:
Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı! 1'i çocuk 12 kişi öldü
ABONE OL

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin Dnipro'ya füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda bir apartmanda ağır yıkım meydana geldiği aktarılan açıklamada, saldırıda biri çocuk 12 kişinin öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, füze saldırısında 73 kişinin de yaralandığı belirtilerek, enkaz alanındaki arama ve kurtarma çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Yaralanan sivillerden 14'ünün de çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

- ZELENSKİ'DEN SALDIRIYA TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin 14 Ocak akşamı Dnipro'ya düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Saldırı sonucu 9 katlı bir konutun yıkıldığını aktaran Zelenski, füze saldırısını terör saldırısı olarak niteledi.

Ortak ülkeleri Ukrayna'ya silah desteği yapmaya çağıran Zelenskiy, Rus saldırıların durdurulmasının sadece cephede mücadele verilerek mümkün olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin 14 Ocak'ta ülkesine fırlattığı 30'a yakın füzeden 20'den fazlasının Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiğini kaydetti.

- RUS GÜÇLERİ KİEV'E DE SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentin Dnipro semtinde 14 Ocak'ta sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti.

Kiev'in Holosiyiv semtine de füze parçalarının düştüğünü kaydeden Kliçko, bu semtte can kaybının olmadığını belirtmişti.

Ülkenin çeşitli bölgelerine yapılan Rus füze saldırılarında enerji altyapıların da hasar aldığı için özelikle Harkiv ve Kiev bölgelerinde elektrik kesintileri meydana gelmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.