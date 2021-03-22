Rusya'dan dünyaya göz dağı: Nükleer çanta her zaman Putin'in elinde

Star.com.tr 22 Mart 2021 Pazartesi 20:36 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 20:39

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tatil sırasında stratejik olan, gerekli tüm evrak ve malzemeleri her zaman yanında taşıdığını söyledi.

Putin'in tatil sırasında nükleer evrak çantası olup olmadığı sorusuna Peskov, "Stratejik iletişim de dahil olmak üzere gerekli tüm iletişim araçları, nerede olursa olsun, her zaman cumhurbaşkanının yanındadır." dedi. Aynı şeyin Savunma Bakanı Sergei Shoigu için de geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

Peskov, ABD lideri Joe Biden'ın Rus mevkidaşına yönelik sözlerinin Putin'in planlarını etkilemediğini ve tatilini bozacak bir durum olmadığını dile getirdi.

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