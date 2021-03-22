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Dünya

Rusya'dan dünyaya göz dağı: Nükleer çanta her zaman Putin'in elinde

Kremlin sözcüsü Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Putin tatil sırasında bile nükleer çantayı yanında taşıyor.' dedi.

Star.com.tr22 Mart 2021 Pazartesi 20:36 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 20:39
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Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tatil sırasında stratejik olan, gerekli tüm evrak ve malzemeleri her zaman yanında taşıdığını söyledi.

Putin'in tatil sırasında nükleer evrak çantası olup olmadığı sorusuna Peskov, "Stratejik iletişim de dahil olmak üzere gerekli tüm iletişim araçları, nerede olursa olsun, her zaman cumhurbaşkanının yanındadır." dedi. Aynı şeyin Savunma Bakanı Sergei Shoigu için de geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

Peskov, ABD lideri Joe Biden'ın Rus mevkidaşına yönelik sözlerinin Putin'in planlarını etkilemediğini ve tatilini bozacak bir durum olmadığını dile getirdi.

Star.com.tr

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