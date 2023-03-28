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Dünya

Rusya'dan Ermenistan'a uyarı: Çok ciddi sonuçları olur

Moskova, Ermenistan'ı, Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir üyesi olmaması konusunda 'çok ciddi sonuçları' sözleriyle uyardı.

BBC Türkçe28 Mart 2023 Salı 08:32 - Güncelleme:
Rusya'dan Ermenistan'a uyarı: Çok ciddi sonuçları olur
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Rusya, Ermenistan'a Putin hakkında tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) bir üyesi olmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Ermenistan, Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) bir üyesi olmak için Roma Statüsü'nü kabul etmek için süreç başlatmıştı.

Rus resmi haber ajansı RIA'nın bildirdiğine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Ermenistan'ın mahkemenin taraflarından biri olmasının "kabul edilemeyeceğini" aktardı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Bu adımın ikili ilişkiler açısından "çok ciddi sonuçlarının" olacağı belirtildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, savaş suçları işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkarmıştı.

ICC'nin Putin'e yönelttiği suçlamalar arasında, Ukrayna'daki bazı çocukların yasa dışı şekilde Rusya'ya götürülmesi var.

Rusya ise suçlamaları reddederek kararın "anlamsız ve taraflı" olduğunu aktardı.

Rusya ile tarihi müttefiklerinden Ermenistan arasındaki ilişkiler Ukrayna savaşının başlamasından beri zorlu bir döneme girdi.

Ermenistan ise Azerbaycan ile Karabağ bölgesindeki çatışmalarını sona erdirmesini sağlayan ve Rusya'nın arabulucu olduğu anlaşmanın uygulanmasında Rusya'nın yeteri kadar çaba harcamadığını belirtiyor.

Ermenistan'da Yüksek Mahkeme Roma Statüsü'ne onay vermişti; şimdi de parlamentonun anlaşmayı kabul etmesi bekleniyordu.

ICC'nin kararı, gideceği ülkenin Roma Statüsü'nün tarafı olması durumunda Putin'in yurt dışı seyahatlerini zora sokabilir.

Putin'in bu yıl seyahat etmesi beklenen ülkeler arasında Güney Afrika ve Türkiye var.

Türkiye, Roma Statüsü'nün bir tarafı değil.

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