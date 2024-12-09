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Dünya

Rusya'dan Esed açıklaması: Putin'in kararı

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Esed'in Rusya'ya sığınmasının Putin'in kararı olduğunu söyledi.

DHA9 Aralık 2024 Pazartesi 13:35 - Güncelleme:
Rusya'dan Esed açıklaması: Putin'in kararı
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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, Suriye'deki Rus üslerinde güvenlikle ilgilenebilecek kişilerle temasa geçmek için her şeyin yapıldığını belirterek, "Suriye'de istikrarsızlık nedeniyle zor bir dönem yaşanacak ve tüm bölgesel güçlerle diyaloğun sürdürülmesi gerekiyor" dedi.

Putin'in Beşar Esed ile görüşmesinin planlanmadığını kaydeden Peskov, Esed'in Rusya'ya ne zaman gittiğine ilişkin yorum yapmadı ancak Esed'in Rusya'ya sığınmasının Putin'in kararı olduğunu ifade etti.

Peskov, Rus askeri varlığının Suriye'deki üslerde kalması konusunda ise "Bu, iktidarda olacak kişilerle tartışılacak bir konu. Ordu önlem alıyor" diye konuştu.

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