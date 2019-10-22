19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8357
  • 6,4972
  • 279.163
  • 98054.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'dan Filipinler'e denizaltı gücü oluşturmasına yardımı teklifi

Rusya, takımada ülkesi Filipinler'in denizaltı gücü inşa etmesinde yardıma hazır olduğunu bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Filipinler Haber Ajansının haberine göre, Rusya'nın Manila Büyükelçisi Igor Khovaev, Makati kentinde düzenlediği basın toplantısında, Filipinler'in kara sularını korumak için denizaltı filosuna ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"Bir takımada ülkesi olarak Filipinler'in kendi denizaltı gücünü geliştirme hakkı var." diyen Khovaev, daha önce Vietnam'a sağladıkları gibi Filipinler'e denizaltı sağlayabileceklerini ifade etti.

Rus denizaltılarının dünyanın en iyileri olduğunu ileri süren Büyükelçi Khovaev, "Ülkenizin denizaltı gücü olmasına yardım etmeye hazırız." dedi.

Filipinler Donanması, geçen yıl ilk defa Rusya'nın Vladivostok kentinde liman ziyareti yapmıştı.

Rusya, iki yıl önce Vietnam'a, 6 Kilo sınıfı denizaltıyı 1,8 milyar dolara satmıştı.

Manila yönetimi ile Çin arasında Güney Çin Denizi nedeniyle hakimiyet tartışmaları yaşanıyordu. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemininin olmadığına karar vermişti.

Ancak Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, son Çin ziyaretinde mahkemenin kararını göz ardı edebilecekleri ve Çin ile iş birliğine gidebileceklerini açıklamıştı.

Tünelde tepki çeken halay! Trafiği felç ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HDP'li başkandan harekatla ilgili kara propaganda

HDP'li başkandan harekatla ilgili kara propaganda

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

Kremlin'den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin'den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Yasak ama satışı devam ediyor, uzmanı uyardı: Ani ölümlere neden olabilir

Yasak ama satışı devam ediyor, uzmanı uyardı: Ani ölümlere neden olabilir

Sınırda yakalandılar! Hemen koruma altına alındı

Sınırda yakalandılar! Hemen koruma altına alındı

Din adamları sigara konusunda hemfikir: Tartışmasız haramdır

Din adamları sigara konusunda hemfikir: Tartışmasız haramdır

Şehit çocuğundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

Şehit çocuğundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

Yünleriyle rekor kırmıştı... 'Kaçak Chris' öldü

Yünleriyle rekor kırmıştı... 'Kaçak Chris' öldü
 

POPÜLER HABERLER

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

Şifa niyetine tüketiliyor! Arasına sarımsak ve pul biberi konularak pişiriliyor...

Şifa niyetine tüketiliyor! Arasına sarımsak ve pul biberi konularak pişiriliyor...

Afrikalı dini liderler Eyüpsultan Camisi'nde namaz kıldı

Afrikalı dini liderler Eyüpsultan Camisi'nde namaz kıldı

Ülkemizden yurt dışına kaçırılan 10 tarihi eser

Ülkemizden yurt dışına kaçırılan 10 tarihi eser

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA