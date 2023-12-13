İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2023 Çarşamba / 1 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,059
  • EURO
    31,4171
  • ALTIN
    1854.21
  • BIST100
    7592.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Rusya'dan Filistin devleti açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin devletinin oluşturulması için Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
Rusya'dan Filistin devleti açıklaması
ABONE OL

Lavrov, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinde yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ndeki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze'de insani yardımla ilgili sorunların çözülmesi gerektiğini ifade eden Lavrov, "Ateşkesin, sadece insani yardım konularının çözülmesi için değil, 75 yıldır çözülmeyen Filistin devletinin oluşturulması ile ilgili sorunla ilgilenmek için kalıcı olarak sağlanması gerekiyor." dedi.

İsrail'in Hamas'ı tamamıyla yok etmek istediğine ilişkin açıklamasına dikkati çeken Lavrov, bunun Batı, Arap dünyası ve İsrail'de bile ne kadar gerçekçi olduğuna dair şüphelerin olduğunu belirtti.

Lavrov, "Tek bir gerçek var: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararı doğrultusunda Filistin devletinin oluşturulması gerekiyor. Bunun İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayacak, başkenti Doğu Kudüs olacak 1967'deki sınırlar içinde bağımsız ve tek devlet olması gerekiyor. Buna kadar daha çok var." dedi.

ABD'nin bunu tek başına gerçekleştirmeye çalıştığını dile getiren Lavrov, bunun mümkün olmadığını vurgulayarak "Onlar (Amerikalılar) bir şey yapabilse bile bu, uzun sürmeyecek, ne Filistinlilere ne de İsraillilere barış ve refah getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, "Bu meselenin adil ve kalıcı şekilde çözülmesinin tek yolu, BMGK'nin 5 daimi üyesi, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi temsilcilerinin yer alması gereken uluslararası konferansın düzenlenmesidir. Elbette, BM'nin bunun gibi bir konferansın düzenlenmesinde öncü rol oynaması gerekiyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu yönde girişimde bulunacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

  • Gazze ateşkesi
  • Lavrovun çağrısı
  • Filistin devleti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.