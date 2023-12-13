Rusya'dan Filistin devleti açıklaması

Lavrov, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinde yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ndeki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze'de insani yardımla ilgili sorunların çözülmesi gerektiğini ifade eden Lavrov, "Ateşkesin, sadece insani yardım konularının çözülmesi için değil, 75 yıldır çözülmeyen Filistin devletinin oluşturulması ile ilgili sorunla ilgilenmek için kalıcı olarak sağlanması gerekiyor." dedi.

İsrail'in Hamas'ı tamamıyla yok etmek istediğine ilişkin açıklamasına dikkati çeken Lavrov, bunun Batı, Arap dünyası ve İsrail'de bile ne kadar gerçekçi olduğuna dair şüphelerin olduğunu belirtti.

Lavrov, "Tek bir gerçek var: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararı doğrultusunda Filistin devletinin oluşturulması gerekiyor. Bunun İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayacak, başkenti Doğu Kudüs olacak 1967'deki sınırlar içinde bağımsız ve tek devlet olması gerekiyor. Buna kadar daha çok var." dedi.

ABD'nin bunu tek başına gerçekleştirmeye çalıştığını dile getiren Lavrov, bunun mümkün olmadığını vurgulayarak "Onlar (Amerikalılar) bir şey yapabilse bile bu, uzun sürmeyecek, ne Filistinlilere ne de İsraillilere barış ve refah getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, "Bu meselenin adil ve kalıcı şekilde çözülmesinin tek yolu, BMGK'nin 5 daimi üyesi, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi temsilcilerinin yer alması gereken uluslararası konferansın düzenlenmesidir. Elbette, BM'nin bunun gibi bir konferansın düzenlenmesinde öncü rol oynaması gerekiyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu yönde girişimde bulunacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.