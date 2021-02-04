Rusya'dan Filistin'e 10 bin doz koronavirüs aşısı

AA 04 Şubat 2021 Perşembe 12:51 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 12:51

Sağlık Bakanı Mey El-Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'dan temini yapılan 10 bin doz aşının Filistin'e ulaştığını belirtti.



Aşıların gün içerisinde teslim alınacağı kaydedilen açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.



Filistin Sağlık Bakanlığı pazartesi günü iki bin doz Amerikan "Moderna" aşısı içeren ilk sevkiyatı aldığını duyurmuştu.



Bakanlık, önümüzdeki günlerde 50 bin doz aşının daha ülkeye getirileceğini belirtirken, Kovid-19 hastaları ile en çok temas halinde olan grup oldukları için sağlık sektöründe çalışan kadrolara aşılamada öncelik verileceği vurgulanmıştı.