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Zaharova: Bütün meselelerde Türk ortaklarımızla iletişimi sürdürüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik planladığı operasyonla ilgili, 'Terör karşıtı operasyonların gerçekleşmesi dahil Suriye ile ilgili olarak bütün meselelerde Türk ortaklarımızla iletişimimizi sürdürüyoruz.' dedi.

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Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Türkiye ile Suriye konusunda her alanda iletişim halinde olduklarını vurgulayan Zaharova, "Terör karşıtı operasyonların gerçekleşmesi dahil Suriye ile ilgili olarak bütün meselelerde Türk ortaklarımızla iletişimimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Suriye’nin kuzeyindeki Kürt grupları terörist olarak görüp görmediğine ilişkin soruyu da Zaharova, "Bizim sınıflandırmamızı biliyorsunuz. Bu değişmedi. Bugünlerde de prensip olarak önceki pozisyonumuza ilişkin Rus tarafının temel değerlendirmesi değişmedi. Türkiye'nin bu konuda kendi görüşü var. Birçok defa vurguladık, bizim Türkiye ile bütün konularda pozisyonumuz aynı değil." şeklinde cevapladı.

Zaharova, bazı konularda Türkiye ile Rusya'nın pozisyonunun yakın olduğunu varsayarak diğer pozisyonlarda da yakınlaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Suriye'deki Anayasa Komitesi çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zaharova, "Anayasa Komitesi hususunda çalışmalar sürüyor. Rus özel temsilcileri bölgede çok yoğun. Yakın bir zamanda bu yöndeki gelişmeler hakkında ayrıca bu hususta bilgilendirme yapacağız." diye konuştu.

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