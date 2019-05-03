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Rusya'dan Fırat'ın doğusundaki 'kongre girişimi'ne tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlemeye çalıştığı kongreye tepki göstererek, 'Bu adım, açıkça, Astana sürecinin garantör ülkelerinin çabalarını baltalamaya yöneliktir.' açıklamasında bulundu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın Rakka ilinin Ayn İsa beldesinde düzenlemeye çalıştığı kongreye tepki göstererek, "Bu adım, açıkça, Astana sürecinin garantör ülkelerinin çabalarını baltalamaya yöneliktir." açıklamasında bulundu.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’deki bazı ayrılıkçı grupların, ABD’nin desteğiyle, Fırat’ın doğusunda bir “yarı devlet oluşumu” kurmaya yönelik girişimlerde bulundukları belirtildi.

Suriye’nin Ayn İsa beldesinde 3 Mayıs’ta "Suriye’deki Kabilelerin, Aşiretlerin ve Etnik Grupların Kongresi" adlı bir kongre düzenlenmeye çalışıldığına vurgu yapılan açıklamada, "Bazı Kürt liderlerin girişimiyle düzenlenmeye çalışılan kongre, Arap temsilcilerin kongreye düşük katılım göstermesi nedeniyle statüsünü konferans seviyesine düşürmek zorunda kalmıştır." ifadesine yer verildi.

Fırat’ın doğusunda yer alan Arap aşiretlerin çoğunun, kongre düzenlenmesi fikrine sıcak bakmadığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olay, Birleşmiş Milletlerin, (BM) Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik prensiplerinin açıkça ihlalidir. Bu, ülkede yeni gerginliklere yol açarken, çok uluslu Suriye’nin kırılgan yapısını yok etmektedir. Bu adım, açıkça, Suriye krizinin ivedi çözümü için çalışan Astana sürecinin garantör ülkelerinin çabalarını baltalamaya yöneliktir."

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