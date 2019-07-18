Rostec Genel Direktörü Çemezov: Türkiye'ye Su-35 sevkeyatına hazırız Rus devlet şirketi Rostec'in genel direktörü Sergey Çemezov, Türkiye'nin istemesi hâlinde bu ülkeye Su-35 savaş uçakları sevk etmek için çalışmalara başlamaya hazır olduklarını söyledi.