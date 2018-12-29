Rusya’dan Fransa ve Almanya’ya ret

Rusya, Kerç Boğazı’nda Ukrayna ile yaşanan gerilim sonucu alıkoyduğu 24 Ukraynalı denizciyi serbest bırakması için Fransa ve Almanya tarafından yapılan çağrıyı reddederek, Avrupa’yı Kiev’deki hükümetin tarafını tutmakla suçladı.

Bloomberg’in aktardığına göre, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, tutuklanan denizcilerin yasalara uygun şekilde muamele gördüğünü belirterek, “kabul edilemez talepleri” ve “çifte standardı” reddettiklerini ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün yayımladıkları ortak açıklamada, geçen ay Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nda alıkoyduğu Ukraynalı denizcileri “hemen” ve “önkoşulsuz” olarak serbest bırakması için Rusya'ya çağrıda bulunmuşlardı.