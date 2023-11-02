Macron'un Hamas teklifine Rusya'dan sert tepki

Zaharova, Rus haber ajansı Ria'ya yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, terör örgütleriyle mücadele etmek için bölgesel ve uluslararası koalisyon kurma yönündeki teklifini değerlendirdi.

Bu teklifin "Orta Doğu'da silahlı çatışmaların gerginleşmesine ve meseleye başka ülkelerin de katılmasına yol açabileceğini" belirten Zaharova, Fransa'nın sorunların "kökünü göremediğini" ifade etti.

Zaharova, şunları kaydetti:

"Paris'in ideolojik eylemleri çoğu zaman ters etki yaratıyor, bazı ülkelerde ve dünyanın bölgelerinde durumun yalnızca istikrarsızlaşmasına yol açıyor. Fransa, bölgede ateşkesin sağlanmasına ve akan kanın durdurulması yönündeki çalışmalara gerçekten katkıda bulunmak istiyorsa, Filistin-İsrail ve genel olarak Orta Doğu meselesinin siyasi ve diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiği yönündeki pozisyonumuzu destekleyebilir. Bu nedenle İsrailliler ile Filistinlileri tüm tartışmalı konuları görüşmek için doğrudan müzakereleri hızla başlatmaya çağırıyoruz."

Mariya Zaharova, "İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan Doğu Kudüs'te başkentiyle 1967'deki sınırlar içinde bağımsız Filistin devletinin oluşturulmasından yana olduklarını" bildirdi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Ekim'de İsrail ziyareti sırasında, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyonun aynı zamanda Hamas'a karşı da mücadele etmesi ve terör örgütleriyle mücadele için bölgesel ve uluslararası koalisyon kurulması çağrısında bulunmuştu.