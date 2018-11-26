Ukraynalı 24 denizci Kerç Boğazı bölgesinde sorgulanmak üzere gözaltına alındı
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Rus Sınır muhafızlarının Ukraynalı 24 denizcinin Kerç Boğazı bölgesinde sorgulanmak üzere gözaltına alındığını açıkladı.
Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Rus Sınır muhafızlarının Ukraynalı 24 denizcinin Kerç Boğazı bölgesinde gözaltına alındığını açıkladı.
NATO-Ukrayna Komisyonu olağanüstü toplanacak
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve kara suları içindeki seyrüsefer serbestisini güçlü şekilde desteklediğini aktardığı belirtilen açıklamada, Poroşenko'nun talebi üzerine NATO-Ukrayna Komisyonu'nun olağanüstü toplanacağı bilgisi paylaşıldı.
Komisyonun bugün NATO Karargahı'nda büyükelçiler düzeyinde toplanması planlanıyor.
NE OLMUŞTU?
Dün sabah saatlerinde, Azak Denizi'nde Rus savaş gemileriyle Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş, Rus kara sularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.
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