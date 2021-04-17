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Dünya

Rusya'dan göçmen kararı! Sınır dışı edilecek

Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gorovoy, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden Rusya'ya gelen 1 milyondan fazla 'yasa dışı' göçmenin sınır dışı edilmesinin planlandığını duyurdu.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 08:49 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 08:49
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Gorovoy, BDT Parlamentolar Arası Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, BDT ülkelerinin, Rusya'da yasa dışı şekilde bulunan vatandaşlarını geri alması gerektiğini savundu.

Söz konusu göçmenlerin, 15 Haziran'a kadar Rusya'yı terk etmeleri gerektiğini belirten Gorovoy, "Şu anda Rusya topraklarında yasa dışı olarak bulunan birçok vatandaşınız var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnamesine göre, bu kişiler 15 Haziran'a kadar Rusya'dan ayrılmazlarsa, sınır dışı edilme ve Rusya'ya girişlerinin yasaklanmasıyla cezalandırılabilecekler." diye konuştu.

Rusya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede bulunan ve yasa dışı olduğu iddia edilen göçmenlerin 332 bini Özbekistan, 247 bini Tacikistan, 152 bini Ukrayna, 120 bini Azerbaycan, 115 bini Kırgızistan, 61 bini Ermenistan, 56 bini Moldova ve 49 bini Kazakistan vatandaşı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Rusya'da göçmen sayısının önemli oranda azaldığını söylemişti.

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