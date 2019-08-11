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Rusya’dan Google’a uyarı

Rusya’nın devlet medya denetleme kurumu olan Roskomnadzor, Google’dan ülkede devam eden “yasa dışı protestolarla” ilgili reklam yapmayı bırakmasını istedi.

  • İHA
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Rusya’da Eylül ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi bazı muhalif isimlerin adaylık başvurularının reddedilmesi üzerine geçtiğimiz ay başlayan protesto gösterileri aralıksız sürüyor. Ülkede devam eden protestoları, “yasa dışı” kabul eden hükumet, sansür yoluyla durumu kontrol altına almaya çalışıyor. Muhalifler, Google’a bağlı video paylaşma ve yayın yapma sitesi YouTube’u kullanarak sansüre karşı mücadele etmeye çalışıyor. 

Rusya’nın devlet medya denetleme kurumu olan Roskomnadzor, Google’a başvurarak “yasa dışı protestolar” ile ilgili etkinliklerin reklamını yapmayı bırakmasını talep etti. Roskomnadzor’dan yapılan açıklamada, muhaliflerin Google’a YouTube üzerinden paylaşılan videoların daha büyük kitlelere ulaşması için para vererek kendi reklamlarını yayınlattıkları ifade edildi.

Google’ın önlem almaması halinde Rusya’nın karşılık verme hakkı olduğu ifade edilirken söz konusu reklamların “Rusya’daki demokratik seçimlerin düşmanca etkisi olduğu ve engellenmesi gerektiği” kaydedildi.

 

Polisten kaçarken Taksim´deki Cumhuriyet Anıtı´na çarpıyordu!

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