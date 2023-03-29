Rusya'dan gövde gösterisi gibi tatbikat

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023 yılı Stratejik Füze Kuvvetlerinin eğitim planına uygun olarak, mobil Yars füze sistemleri ile donatılmış Novosibirsk füze birlikleri ve Omsk füze birliklerinin komuta kademesi ve personeliyle birlikte tatbikata başladığı belirtildi.

Tatbikata 3 binden fazla asker ve yaklaşık 300 askeri teknik aracın katıldığı kaydedilen açıklamada, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanlığının, askeri birliklerin görevleri esnasında eylemlerinin uyumluluğunu denetleyeceği ifade edildi.

Tatbikat esnasında özel modifikasyonlara sahip insansız hava araçlarının kullanılacağına işaret edilen açıklamada, "Stratejik füze birlikleri, Merkezi Askeri Bölge ve Hava Kuvvetleri oluşumları ve birlikleri ile işbirliği içinde modern hava keşif araçlarını kamufle etmek ve bunlara karşı koymak için bir dizi önlem uygulayacak." denildi.

Açıklamada tatbikatın ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.