5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
  Rusya'dan güvenlik hamlesi! Füze kalkanı hazırlanıyor
Dünya

Rusya'dan güvenlik hamlesi! Füze kalkanı hazırlanıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın güvenliğini sağlamak için yeni silah sistemlerini geliştirmeye devam ettiklerini açıkladı. Peskov, nükleer enerjili sınırsız menzilli füzelerin test edildiğini belirterek, 'Fevri davrananlara karşı sağlam kalkan oluşturuyoruz' dedi.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 14:11
Rusya'dan güvenlik hamlesi! Füze kalkanı hazırlanıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın güvenliğini sağlamak için yeni silah sistemlerini sürekli geliştirdiklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya'nın nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli füzeleri test ettiğine dikkati çeken Peskov, "Ülkemizin güvenliğini sağlayan ve fevri davranan şahıslara karşı sağlam kalkan olan silah sistemlerini sistematik şekilde geliştiriyoruz. Bu şahıslar, düşünmeden açıklamalar yapıyor ve düşünmeden eylemlerde bulunma potansiyeline sahip." dedi.

Peskov, ABD'nin nükleer denemelerle ilgili konuyu Rusya için netleştirmediğini kaydetti.

Ukrayna'da Harkiv bölgesindeki Kupyansk, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve Mirnograd kentlerinde Ukraynalı askerlerin Rus ordusunca kuşatıldığına işaret eden Peskov, Kiev yönetiminin bunu gizlemeye çalıştığını belirtti.

- YENİ SİLAH DENEMELERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesi ile "Poseidon" insansız denizaltı aracını başarıyla test ettiklerini duyurmuştu.

Burevestnik füzesinin denemeler esnasında 14 bin kilometre yol kat ettiği ve 15 saat boyunca havada kaldığı, Poseidon'un da hızı ve hareket ettiği derinlik açısından güçlü olduğu belirtilmişti.

Dünyada bu füzeleri engelleyebilecek herhangi bir savunma sisteminin bulunmadığı ifade ediliyor.

