Rusya'dan Halep'e hava saldırısı: 2 ölü

AA 09.02.2020 15:16 - Güncelleme: 09.02.2020 15:16

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları Halep'in batı ve güney kırsalındaki Kefer Nuran, Kefer Naha ve Cemyiet Rehhal yerleşimlerine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya'nın Halep'in Kefer Nuran köyüne düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan rejim güçleri ile muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar Yeni Halep cephesinde ve Halep'in güney kırsalındaki Zırbe'nin doğusunda yaşanıyor.

Çatışmalar sonucunda muhalifler, Yeni Halep'te rejime ait bir tankı imha etti.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR



Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı.