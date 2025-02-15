Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Moskova, Rus vatandaşı Trufanov'un serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyor. Hamas yönetimine kararından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da yaptığı yazılı açıklamada, Filistin tarafına, Katar ve Mısır'a Trufanov'un serbest bırakılmasındaki desteklerinden dolayı minnettar olduğunu belirtti.

Kasım 2023'te 3 Rus vatandaşının serbest bırakıldığını anımsatan Zaharova, Gazze'de kalan bir vatandaşlarının daha serbest bırakılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

İslami Cihad Hareketi, bugün serbest bırakacağı İsrailli esirin Gazze sahilinde balık tutup muz yediği ve "serbest bırakma kararı"nın kendisine iletildiği anların görüntülerini paylaşmıştı. Esirler arasında Rus vatandaşı Trufanov da bulunuyordu.

-⁠ ⁠⁠HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.