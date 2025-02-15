İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2025 Cumartesi / 17 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2388
  • EURO
    38,0197
  • ALTIN
    3360.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Hamas'a teşekkür: Memnuniyetle karşılıyoruz
Dünya

Rusya'dan Hamas'a teşekkür: Memnuniyetle karşılıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze Şeridi'nde Rus vatandaşı Aleksandr Trufanov'un serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, 'Hamas'a kararından dolayı teşekkür ediyoruz.' dedi.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 17:28 - Güncelleme:
Rusya'dan Hamas'a teşekkür: Memnuniyetle karşılıyoruz
ABONE OL

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Moskova, Rus vatandaşı Trufanov'un serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyor. Hamas yönetimine kararından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da yaptığı yazılı açıklamada, Filistin tarafına, Katar ve Mısır'a Trufanov'un serbest bırakılmasındaki desteklerinden dolayı minnettar olduğunu belirtti.

Kasım 2023'te 3 Rus vatandaşının serbest bırakıldığını anımsatan Zaharova, Gazze'de kalan bir vatandaşlarının daha serbest bırakılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

İslami Cihad Hareketi, bugün serbest bırakacağı İsrailli esirin Gazze sahilinde balık tutup muz yediği ve "serbest bırakma kararı"nın kendisine iletildiği anların görüntülerini paylaşmıştı. Esirler arasında Rus vatandaşı Trufanov da bulunuyordu.

-⁠ ⁠⁠HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.