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Dünya

Rusya'dan İngiltere'nin iddialarına yalanlama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Dışişleri Bakanlığının 'Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı' iddiasını yalanlayarak tepki gösterdi.

AA23 Ocak 2022 Pazar 02:26 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 02:26
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Bakanlığın, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanlığının dezenformasyon yaydığı belirtildi.

Söz konusu dezenformasyonun "Ukrayna çevresindeki gerilimi tırmandıranların Anglosaksonlar liderliğindeki NATO ülkeleri olduğunun bir başka kanıtı" olduğu ifade edilen açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığını kışkırtıcı faaliyetlere son vermeye, saçma sapan şeyleri yaymayı durdurmaya ve Tatar-Moğol istilası tarihini öğrenmeye odaklanmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı yaptığının tespit edildiğini açıklamıştı.

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