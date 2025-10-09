İSTANBUL 17°C / 13°C
Dünya

Rusya'dan insani yardım açılımı: Ayrıntıları görüşmeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki Rus üslerinin, Afrika'ya yönelik insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasında kullanılabileceğini belirterek Körfez ülkeleriyle iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

AA9 Ekim 2025 Perşembe 13:16 - Güncelleme:
Rusya'dan insani yardım açılımı: Ayrıntıları görüşmeye hazırız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki üslerin işlevselliğinin yeniden biçimlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Suriye'deki varlığımız meşru yönetimin muhalif güçlere karşı askeri desteklenmesi için değil." dedi.

Bakan Lavrov, "Köprüler ve Doğu" medya projesi için verdiği röportajda, Rusya ile Suriye arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Suriye ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getiren Lavrov, "Suriye ile başlatılan tüm projelerin sürdürülmesinden yanayız. Ancak bunların yeni koşullara göre ayarlanması lazım. Bu, Suriye'deki üslerimiz için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin Suriye yönetiminin iradesine aykırı davranmayacağını defalarca dile getirdiğine dikkati çekerek, "Suriye yönetiminin bölgedeki bazı ülkelerle birlikte oradaki varlığımızın sürdürülmesini istediği anlaşılıyor. Elbette Suriye'deki varlığımız meşru yönetimin muhalif güçlere karşı askeri desteklenmesi için değil. (Üslerin) İşlevselliğin yeniden biçimlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Suriye'deki Rus üslerinin insani yardım noktası olarak kullanılabileceğine işaret eden Lavrov, "Rusya ve Körfez ülkelerinden, Afrika ülkelerine insani yardım malzemesi ulaştırmak için liman ve havaalanı kullanılabilir. Bunun talep göreceği konusunda bir anlayış var. Ayrıntıları görüşmeye hazırız. Bu konu ele alındı. Burada karşılıklı çıkar söz konusu." şeklinde konuştu.

Suriye'deki iç siyasi durumu da değerlendiren Lavrov, Suriye'nin başka ülkelerin müdahalelerine karşı çıktığını dile getirerek, "Ülkenin güneyindeki durum ağır. Burada İsrail, tampon bölge oluşturulmasında ısrar ediyor. İsrail'in güvenliğine ilişkin meşru endişelerini anlıyoruz. Putin, bu olmadan Orta Doğu'da barışın sağlanamayacağını defalarca vurguladı." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Suriye'nin kuzey doğusunda Kürtlerin yaşadığına dikkati çekerek, "Şam'da ve ülkenin diğer bölgelerindeki çeşitli dini ve siyasi gruplar ile durum üzerinde etkisi olan ülkelerin Suriye'nin birliğiyle ilgilenmesi gerekiyor. Birçoğu, Kürt sorununun patlamasından korkuyor. Suriye'deki Kürtlerle oynanan özerklik ve ayrılıkçılık oyunları somut bir sonuca ulaşırsa, Kürt sorunu tüm bölge ülkelerinde patlayabilir. Bunlar ciddi riskler." değerlendirmesinde bulundu.

Suriyeli ortaklarına destek vermeye ve bu ülkede çıkarlarını ilerleten diğer ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirten Lavrov, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın başkent Moskova'da 15 Ekim'de düzenlenecek Rusya-Arap Zirvesi'ne katılmasını ve önemli görüşmeler yapmayı beklediklerini söyledi.

