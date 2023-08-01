Rusya'dan 'insansız deniz araçı' iddiası! Gemilere saldırdılar

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus Karadeniz Donanmasına ait "Sergey Kotov" ve "Vasiliy Bıkov" isimli devriye gemilerinin, bu gece Sivastopol'ün 340 kilometre güneybatısında seyrüsefer kontrol görevini yerine getirdiği belirtildi.

"İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARI İMHA EDİLDİ"

Gemilere, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 3 insansız deniz aracıyla başarısız saldırı girişiminde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Saldırının püskürtüldüğü esnada düşmanın insansız deniz araçları imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, gemilerin görevlerini yerine getirmeye devam ettiği aktarıldı.