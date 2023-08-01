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Dünya

Rusya'dan 'insansız deniz araçı' iddiası! Gemilere saldırdılar

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 3 insansız deniz aracının, Karadeniz'in güneybatısında devriye yapan Rus gemilerine başarısız saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

AA1 Ağustos 2023 Salı 12:38 - Güncelleme:
Rusya'dan 'insansız deniz araçı' iddiası! Gemilere saldırdılar
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus Karadeniz Donanmasına ait "Sergey Kotov" ve "Vasiliy Bıkov" isimli devriye gemilerinin, bu gece Sivastopol'ün 340 kilometre güneybatısında seyrüsefer kontrol görevini yerine getirdiği belirtildi.

"İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARI İMHA EDİLDİ"

Gemilere, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 3 insansız deniz aracıyla başarısız saldırı girişiminde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Saldırının püskürtüldüğü esnada düşmanın insansız deniz araçları imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, gemilerin görevlerini yerine getirmeye devam ettiği aktarıldı.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • Ukrayna ordusu
  • Karadeniz saldırı girişimi

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