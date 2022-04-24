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Dünya

Rusya'dan İran açıklaması: İddialar yalan

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, 'İran'ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya silah sevkiyatı yaptığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA24 Nisan 2022 Pazar 13:48 - Güncelleme:
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Rus Büyükelçiliği sosyal medya hesabı Twitter'dan bazı uluslararası medya organlarında yayımlanan söz konusu haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan İran'ın Rusya'ya silah desteğine ilişkin haberler asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası bazı medya organlarında, bir süre önce İran'ın, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere aralarında İran yapımı Bavar-373 savunma sisteminin de bulunduğu silahları, Irak üzerinden Rusya'ya gönderdiği yönünde haberler yayımlanmıştı.

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