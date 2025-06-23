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Dünya

Rusya'dan İran'a nükleer cevabı... ''Silah tedarik etme niyetimiz yok''

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı (eski Devlet Başkanı) Dmitriy Medvedev, ülkesinin, 'Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na” taraf olduğunu ve bu nedenle İran'a nükleer silah tedarik etme niyetinin olmadığını söyledi.

AA23 Haziran 2025 Pazartesi 22:12 - Güncelleme:
Rusya'dan İran'a nükleer cevabı... ''Silah tedarik etme niyetimiz yok''
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Medvedev, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün kendisine yönelik yaptığı açıklamaya karşılık verdi.

ABD'nin İran saldırısını kınadığını vurgulayan Medvedev, saldırının amacına ulaşamadığını belirtti.

İsrail'in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olmadığına işaret eden Medvedev, "Rusya'nın İran'a nükleer silah tedarik etme niyeti yok çünkü Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na tarafız." ifadesini kullandı.

Medvedev, Rusya'da devlet başkanlığı yaptığı dönemde Rus nükleer gücünden sorumlu olduğunu ve İran'a nükleer silah tedarik etmenin nelere yol açabileceğinin farkında olduklarını söyledi.

Kendisinin "bir ABD başkanı" ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı (Yeni START) imzaladığını anımsatan Medvedev, söz konusu anlaşmanın hala yürürlükte olduğunu kaydetti.

Hangi ülkenin daha fazla nükleer silaha sahip olduğu tartışmasına da girilmemesi gerektiğini vurgulayan Medvedev, "Soru şu, sırada ne var?" ifadesini kullandı.

Trump, bugün Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Medvedev'in, hafta sonu ABD tarafından nükleer tesisleri vurulan İran'a "başka ülkeler tarafından nükleer silah verilebileceği" yönündeki açıklamasına sert tepki göstermişti.

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