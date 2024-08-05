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Dünya

Rusya'dan İran'a ziyaret

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran ile İsrail geriliminin gölgesinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İranlı güvenlik yetkilileri ile görüşmek üzere Tahran'a geldi.

IHA5 Ağustos 2024 Pazartesi 15:15 - Güncelleme:
Rusya'dan İran'a ziyaret
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İran'ın İsrail'e Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastı için vereceği cevap beklenirken, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu Tahran'a geldi. Rus medyasında yer alan bilgilere göre, Orta Doğu'da artan gerilimin gölgesinde İran'ın başkentine gelen Şoygu burada Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşecek.

İkili arasındaki görüşmelerde bölgesel ve küresel güvenlik konuları ele alınacak. Şoygu, ikili iş birliğini geniş bir yelpazede güçlendirmeyi ele almak üzere üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileriyle de bir araya gelecek. Şoygu Tahran ziyaretinde ayrıca İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile de görüşmelerde bulunacak.

  • Rusya Güvenlik Konseyi
  • İran İsrail gerilimi
  • Tahran ziyareti
  • Mesud Pezeşkiyan

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