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Dünya

Rusya'dan İsrail açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, İsrail'in Gazze Şeridi'nde küresel haber kurumlarının bulunduğu noktalara yönelik saldırıları ve ölen sayısının artmasından endişe duyduğunu söyledi.

AA17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:04 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:04
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Filistin meselesinde gerilimin kontrolsüz artmasının tehlikeli olduğunu vurgulayan Peskov, "İsrail Hava Kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nde küresel haber kurumlarının bulunduğu noktalara yaptığı saldırılardan ve ölen sivil sayısının artmasından endişeliyiz." dedi.

Peskov, Orta Doğu bölgesindeki güvenlik sisteminin "kırılgan" olduğuna dikkati çekerek "Bölgede yaşanan olayların güç senaryosu haline dönüşmesine izin verilmemesi önemlidir." diye konuştu.

Orta Doğu Dörtlüsü'nün (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) çok enerjik çaba sarf ettiğini belirten Peskov, birçok ülkenin "karşılıklı saldırıların durdurulması için hem İsrailliler hem de Filistinliler ile temaslarda" bulunduğunu söyledi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

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