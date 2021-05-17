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Dünya

Rusya'dan, İsrail ve Filistin arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapma teklifi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, ülkesinin İsrail ve Filistin arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

AA17 Mayıs 2021 Pazartesi 08:51 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 08:52
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen tansiyon ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için 3. kez toplandı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershinin, toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin ve İsrail'deki sivil kayıpları kınayarak, ateşkesin öncelik olması gerektiğini söyledi.

- "İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme, krizin çözümü için yeterli değil"

İsrail ve Filistin arasındaki mevcut gerilimin nedenlerinden birinin doğrudan görüşmelerin eksikliği olduğuna dikkati çeken Vershinin, ülkesinin İsrail ve Filistin arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşmenin, İsrail-Filistin krizini çözmek için yeterli olmadığını söyleyen Vershinin, krizin çözümü için ayrıca BM, Avrupa Birliği, ABD ve Rusya'nın oluşturduğu Ortadoğu Dörtlüsü'nün, dışişleri bakanları düzeyinde toplanmasını teklif etti.

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