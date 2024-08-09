Rusya'dan İsrail ve İran'a 'Ortadoğu'da gerginliği düşürün' çağrısı

Başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulunan Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin geçen ay suikasta uğradığını anımsatarak "Bu, esirlerin karşılıklı bırakılmasıyla ilgili müzakereleri etkileyecek. Heniyye, hem (Mısır'ın başkenti) Kahire hem de (Katar'ın başkenti) Doha'daki müzakereleri koordine ediyordu." şeklinde konuştu.

RUSYA GERİLİMİN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYOR

İsrail ile İran'a bölgede gerginliği artırmaktan kaçınma çağrısı yapan Bogdanov, "Tüm taraflarla irtibattayız. Gerginliğin azaltılmasından yanayız. Herkesi, bölgedeki ülkeler için felaket tehdidi oluşturan gerginliği artırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. Sorunlara siyasi çözümün bulunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bogdanov, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yakın zamanda Rusya'ya ziyaret etmesini beklediklerini dile getirdi.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusuna değinen Bogdanov, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ilişkilerin, toprak bütünlüğü ve egemenliğin karşılıklı tanınması temelinde iyileştirilmesi sürecinden yanayız. Bu sürecin devam etmesini ve iki ülke liderlerinin bir araya gelmesini istiyoruz. Böyle bir görüşme ciddi hazırlık gerektiriyor. Şam ve Ankara yetkililerinin katılımıyla üçlü formatta Moskova'da toplantı organize etmeye hazırız."

Mihail Bogdanov, İranlı ve Iraklı yetkililerle bu konuda irtibatta olduklarını dile getirerek "İran ile Irak da Suriye ve Türkiye'nin ilişkileri iyileştirmelerinden yana. Bu, Suriye ve etrafındaki durumu olumlu etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.