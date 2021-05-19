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Dünya

Rusya'dan İsrail'e Gazze mesajı! ''Kabul edilemez''

Rusya Dışişleri Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerilimin artmasından duydukları endişeyi İsrail'e bildirdi. Abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki durumun ele alındığı Moskova'daki görüşmede Rus tarafı, burada gerilimin artmasıyla ilgili derin endişelerini dile getirerek ölen sivil sayısının artmasına yol açacak adımların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

AA19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:19 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:26
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Aleksandr Ben Zvi ile görüştü.

Abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki durumun ele alındığı Moskova'daki görüşmede Rus tarafı, burada gerilimin artmasıyla ilgili derin endişelerini dile getirerek ölen sivil sayısının artmasına yol açacak adımların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Rusya'nın, meselenin uluslararası hukuk temelinde müzakere masasında çözülmesi amacıyla ilgili taraflar arasında ara buluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğu teyit edildi.

- "İSRAİL VE FİLİSTİN'İ İTİDALE ÇAĞIRIYORUZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da İsrail ve Filistin arasında oluşan durumu dikkatle takip ettiklerini ve bu durumdan endişe duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"İsrail ve Filistin'i itidale çağırıyoruz. Tüm tarafların ateşe yağ dökmemek için daha itidalli açıklamalar yapması gerektiğini düşünüyoruz."

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