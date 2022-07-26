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Dünya

Rusya'dan İsrail'i çok kızdıracak açıklama: Akıbeti Adalet Bakanlığı'nın elinde

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, katıldığı bir televizyon programında, dünyanın en büyük 'kar amacı gütmeyen' Yahudi kuruluşu İsrail Yahudi Ajansı'yla (JAFI) ilgili kararın, Adalet Bakanlığı'nın inisiyatifinde olduğunu söyledi. Rusya Adalet Bakanlığı daha önce, ajansın Rusya şubesinin tasfiyesini talep etmişti.

Star Gazetesi26 Temmuz 2022 Salı 11:29 - Güncelleme:
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Rusya Adalet Bakanlığı, JAFI'nın Rusya'daki temsilciliğini tasfiye etme talebinde bulunmuş, konuyla ilgili ön inceleme duruşmasının 28 Temmuz'da yapılmasının beklendiği aktarılmıştı.

İsrail yönetimi söz konusu talebin ardından olağanüstü toplanmış ve konuyu görüşmüştü. Toplantıya, İsrail'e Yahudi Göçü (Aliyah) ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata, İnşa ve İskan Bakanı Zeev Elkin ile Maliye Bakanın Avigdor Liberman'ın yanı sıra JAFI Genel Direktörü Amira Ahronoviz, Dünya Siyonist Örgütü Başkanı Yaakov Hagoel, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığından üst düzey isimler katıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Yair Lapid, "JAFI'nın Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi talebi, iki ülke arasındaki ilişkileri ciddi şekilde etkiler." dedi.

RUSYA'DAN İSRAİL'İ KIZDIRACA CEVAP: KARARI ADALET BAKANLI VERECEK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, katıldığı bir televizyon programında, JAFI temsilciliğinin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zaharova, JAFI şubesiyle ilgili soruya, "Bu Adalet Bakanlığı yöneltilmesi gerekilen bir soru, sahip olduğum bilgi bu. Kesinlikle yasal bir mesele." dedi.

Zaharova, JAFI şubesi akıbetinin, tamamen Adalet Bakanlığı tarafından belirleneceğini belirtti.

İsrail, 'dünyanın en büyük kar amacı gütmeyen Yahudi kuruluşu' olarak tanımladığı JAFI'ye, 'Yahudi Göçü'ne katkılarından dolayı çok önem veriyor.

Labid açıklamasında, "Rusya ile ilişkiler İsrail için önemlidir, ancak Rusya'daki Yahudi topluluğu büyük ve önemlidir ve Moskova'daki hükümetle her diplomatik görüşmede gündeme gelir." dedi.

Star Gazetesi

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