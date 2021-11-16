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Dünya

Rusya'dan itidal çağrısı! ''Eylemlerinizi durdurun''

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği görüştü. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Şoygu her iki tarafı da gerginliği tırmandırmaya neden olacak eylemleri durdurmaya çağırdı.' ifadesi yer aldı.

AA16 Kasım 2021 Salı 20:40 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 20:40
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginliğin istişare edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Şoygu her iki tarafı da gerginliği tırmandırmaya neden olacak eylemleri durdurmaya çağırdı." ifadesi yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise durumun barışçıl hale gelmesi için Bakü ve Erivan ile temas halinde olunduğu bildirildi.

Ermenistan ordusu sınırda bazı tepecikleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'de Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatmış, saldırı düzenleyen Ermeni askerleri gözaltına alınmıştı.

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