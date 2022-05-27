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Dünya

Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Devasa kaynaklara ihtiyacımız var

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın Ukrayna'daki “askeri operasyonu” için devasa mali kaynaklara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

AA27 Mayıs 2022 Cuma 16:59 - Güncelleme:
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Siluanov, başkent Moskova'da bulunan Finans Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, mali teşvik paketleri için bu yıl 8 trilyon ruble harcayacaklarını söyledi.

DEVASA MALİ KAYNAKLARA İHTİYAÇ VAR

Emeklilik maaşı ödemeleri için bu yıl 600 milyar ruble, gelecek yılsa 1 trilyon ruble gerektiğine işaret eden Siluanov, "Özel askeri operasyon yürütmek için de devasa mali kaynaklara ihtiyaç var. Bunlar oldukça büyük kaynaklar. Ekonomiyi ve vatandaşlarımızı desteklemek için bu kaynaklara ihtiyacımız var." dedi.

RAKAM VERMEDİ

Siluanov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için ne kadar harcama yaptığına dair rakam vermedi.

Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle uyguladığı kapsamlı yaptırımlar nedeniyle Rus ekonomisinin bu yıl en az yüzde 10 küçülmesi bekleniyor.

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