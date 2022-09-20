İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2022 Salı / 24 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3027
  • EURO
    18,4174
  • ALTIN
    985.682
  • BIST100
    3199.54
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Kanada'ya büyükelçilik saldırısı nedeniyle nota
Dünya

Rusya'dan Kanada'ya büyükelçilik saldırısı nedeniyle nota

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan Rusya büyükelçiliğine yapılan motolof kokteyli saldırısı nedeniyle Kanada'nın Rusya Büyükelçisi Alison LeClaire'i bakanlığa çağırarak nota verdi.

IHA20 Eylül 2022 Salı 00:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Kanada'nın başkenti Ottowa'da bulunan Rusya Büyükelçiliğine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen mototof kokteyli saldırının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Rusya Büyükelçisi Alison LeClaire'i bakanlığa çağırarak nota verdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın büyükelçiliğe saldırı düzenleyen faillerin bulunmasını talep ettiği ve saldırı sonrasında Kanada'dan saldırganların bulunması için bir çaba sarf edilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Alison LeClaire'e, Rusya'nın Ottowa Büyükelçiliği arazisine Molotof kokteyli atan kimliği belirsiz kişinin suç unsuru oluşturan eylemelerinden ve polise rağmen Rus büyükelçiliğinin girişinin saldırgan bir grup tarafından kapatılmasından dolayı kararlı protesto bildirildi" ifadeleri kullanılarak, "Kanada'nın diplomatik misyon başkanının dikkati, Rusya Federasyonu'nun, Kanada'daki diplomatik misyonlarına karşı benzer eylemlerde olduğu gibi kolluk kuvvetlerinin bu olayları engellemediği ve failleri gözaltına almadığı gerçeğine çekildi" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Rus tarafı, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamında Kanada tarafının yükümlülüklerine uygun olarak, Rus dış misyonlarının yanı sıra çalışanları ve ailelerinin uygun şekilde korunmasını sağlamak için acil önlemler talep etti" ifadeleri kullanıldı.

"KANADALILARIN İZYUM'DAN GELEN SON GÖRÜNTÜLERDE ŞOK OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin Sözcüsü Adrien Blanchard ise yaptığı açıklamada, şiddet ve vandalizmin kabul edilemez olduğunu ve ilgili makamların konuyu araştırdığını belirterek, "Kanadalıların İzyum'dan gelen son görüntülerde şok olduğunu biliyoruz. Bu yüzden (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i ve suç ortaklarını savaş suçlarından sorumlu tutmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.