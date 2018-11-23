Lavrov: Suudi Arabistan, Kaşıkçı soruşturmasını en kısa sürede tamamlamalı

Roma'da İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Soruşturmanın en kısa sürede tamamlanması gerekiyor. Suudi hükümetinin soruşturma yürüttüğünü, Türk hükümetiyle işbirliği yaptığını görüyoruz ve nihai kararın en kısa sürede açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

(Sputnik)