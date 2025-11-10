İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2025 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2342
  • EURO
    48,8356
  • ALTIN
    5541.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Kazakistan açıklaması: Özel ve ayrıcalıklı ortağımız
Dünya

Rusya'dan Kazakistan açıklaması: Özel ve ayrıcalıklı ortağımız

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yarın Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğine dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu ülkenin özel ve ayrıcalıklı ortakları olduğunu belirtti. Peskov öte yandan, Ukrayna krizinin en kısa sürede sona ermesinden yana olduklarını belirterek, 'Bu kriz, Rusya belirlediği hedeflere ulaştığında ancak sona erebilir.' dedi.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 13:43 - Güncelleme:
Rusya'dan Kazakistan açıklaması: Özel ve ayrıcalıklı ortağımız
ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna krizinin çözüm sürecine değinen Peskov, "Elbette bu krizin mümkün olan en kısa sürede sona ermesini isteriz. Bu kriz, Rusya belirlediği hedeflere ulaştığında ancak sona erebilir." şeklinde konuştu.

Peskov, meselenin siyasi diplomatik araçlarla çözülmesinden yana ve buna açık olduklarını ancak Ukrayna ile müzakerelerde duraklama yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu duraklama bizden kaynaklanmıyor. Muhataplarımız, müzakereleri sürdürmemize izin vermiyor. Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğine ve çıkarlarını askeri yollarla sağlayacağını düşünen Avrupalılar, muhataplarımızı kışkırtıyor. Bu, büyük bir yanılgı çünkü cephedeki durum tam tersini gösteriyor. Kiev yönetiminin durumu her geçen gün daha da kötüleşecek."

Peskov, Ukrayna'da savaşa karşı çıkan ve barıştan yana olan kişi sayısının artacağı öngörüsünde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından gözden düştüğüne yönelik iddiaların "yalan" olduğunu vurgulayan Peskov, "Lavrov, aktif şekilde çalışmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Macaristan'ın Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasına ilişkin teklifleriyle ilgili bilgi sahibi olmadıklarını dile getirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretin sonuçlarını ele almadığını bildirdi.

- "KAZAKİSTAN, RUSYA'NIN ÖZEL ORTAĞI"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yarın Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğine dikkati çeken Peskov, bu ülkenin özel ve ayrıcalıklı ortakları olduğunu belirtti.

Putin'in Tokayev'e Ukrayna'daki durumla ilgili bilgi vereceğini dile getiren Peskov, Astana'nın, Ukrayna krizinin çözüm sürecine katkıda bulunmaya hazır olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıl sonuna kadar Hindistan'ı ziyaret edeceğini ve bunun için gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Bu ziyaretin anlamlı olacağını umuyoruz." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.