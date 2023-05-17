İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2023 Çarşamba / 27 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,743
  • EURO
    21,538
  • ALTIN
    1261.95
  • BIST100
    4589.71
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Kinjal füzesi açıklaması: Açıkladığı kadar fırlatmadık
Dünya

Rusya'dan Kinjal füzesi açıklaması: Açıkladığı kadar fırlatmadık

MOSKOVA (AA) - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın 6 Rus hipersonik 'Kinjal' füzesinin vurulduğu yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 00:46 - Güncelleme:
Rusya'dan Kinjal füzesi açıklaması: Açıkladığı kadar fırlatmadık
ABONE OL

Şoygu, Rus haber ajansı Ria'ya yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın "6 Rus hipersonik Kinjal füzesinin vurulduğu" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Söz konusu açıklamaları yalanlayan Şoygu, "Her seferinde vurduklarını açıkladıkları kadar Kinjal füzesi fırlatmadık. Üstelik Ukrayna'nın engellediğini açıkladığı füze sayısı, fırlattığımız füze sayısından üç kat daha fazladır. Ayrıca Amerikan savunma sistemlerinin kimin tarafından yönetildiği konusunda soru işaretleri var." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hipersonik "Kinjal" füzesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ABD yapımı "Patriot" hava savunma sistemini vurduklarını bildirmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Rus ordusu tarafından fırlatılan 6 "Kinjal" füzesi dahil toplam 18 Rus füzesinin hava savunma sistemlerince vurulduğunu açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.