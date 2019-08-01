Rusya'dan Körfez'deki gerilimle ilgili açıklama: ABD bahane arıyor
Rusya: ABD, İran'la bir Körfez savaşı başlatmak için bahane arıyor gibi görünüyor
- star.com.tr
Rusya: ABD, İran'la bir Körfez savaşı başlatmak için bahane arıyor gibi görünüyor
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