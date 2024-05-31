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Dünya

Rusya'dan korkutan açıklama: Batı ile çatışmayı kimse göz ardı edemez

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkesinin nükleer konusunda blöf yapmadığını belirterek, 'Batı ile mevcut askeri çatışma mümkün olan en kötü senaryoya göre gelişiyor. Dolayısıyla çatışmanın 'son aşamaya' geçme ihtimalini bugün kimse göz ardı edemez.' dedi.

AA31 Mayıs 2024 Cuma 12:45 - Güncelleme:
Rusya'dan korkutan açıklama: Batı ile çatışmayı kimse göz ardı edemez
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Medvedev, sosyal medya hesabından Ukrayna Savaşı ve Batılı ülkelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın kullandığı uzun menzilli silahların Batılı askerler tarafından kontrol edildiğini savunan Medvedev, bu durumun da askeri yardım yerine savaşa katılma anlamına geldiğini kaydetti.

Batılı ülkelerin, Rusya'nın taktik nükleer silah kullanmasına ihtimal vermemesini "hata" olarak tanımlayan Medvedev, "Ne yazık ki bu ne bir korkutma, ne de nükleer bir blöftür. Batı ile mevcut askeri çatışma mümkün olan en kötü senaryoya göre gelişiyor. Dolayısıyla çatışmanın 'son aşamaya' geçme ihtimalini bugün kimse göz ardı edemez." ifadelerini kullandı.

Medvedev, Batılı ülkelerin birkaç yıl öncesine kadar Rusya'nın Ukrayna ile askeri çatışmaya girmeyeceğine de inandığına işaret ederek, "Yanlış hesap yaptılar. Bir savaş var." değerlendirmesinde bulundu.

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