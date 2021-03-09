09 Mart 2021 Salı 14:37 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 14:58

Facebook hesabından açıklama yapan Zaharova, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın, oğluna 'ten renginin koyu olacağı' endişesi ile 'prens' unvanının verilmediği yönündeki sözlerine ve diğer açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

'İSTENMEYEN ELİTLERİN BİLE KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSETMEDİKLERİ ANLAŞILIYOR'

Rus Dışişleri Sözcüsü, "Biliyor musunuz, İngiliz monarşisinin özelliklerini taşıyan demokrasinin ne olduğunu anlama konusunda birçok şey yerine oturdu. Bu röportajdan İngiliz elitinin en fazla korunan temsilcilerinin bile yönetici sınıfı tarafından istenmemeleri halinde kendilerini güvende hissetmedikleri anlaşılıyor" dedi.

'LİTVİNENKO, BEREZOVSKİY ÖRNEKLERİNDE BUNU YAŞADIK'

Sputnik'in haberine göre, İngiliz iktidar sınıfının basınla gizli bir anlaşma içinde olduğunu, basının da prensipte gerçekle bağdaşabilecek ve hatta onunla çelişebilecek bir algı oluşturarak kamuoyunu manipüle ettiğini kaydeden Zaharova, "Kısa süre önce internete düşen İngiltere Dışişleri Bakanlığı materyallerinin de bunu kanıtladığını ekleyeyim. Sussex'lilerin de doğruladığı gibi, İngiliz medya endüstrisi, iktidar sahiplerinin talimatıyla gerçekleri tam tersine saptırabilir. Litvinenko, Berezovskiy, Skripal, Beyaz Miğferler vakalarına ilişkin örneklerde bunu yaşadık" ifadelerini kullandı.

Irkçılığın ortadan kalkmadığını ve kurbanlarının zorbalığa uğradığını da vurgulayan Zaharova, "Bu bir skandal değil. Bu, dekorasyonun bozulmasıdır" diye ekledi.

PRENS HARRY VE EŞİ, ABD'Lİ SUNUCU OPRAH WİNFREY'E KONUŞMUŞTU

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Markle, Amerikalı ünlü sunucu Winfrey'in CBS televizyonunda yayınlanan şovuna konuk olmuştu.

Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" ifadesini kullanmıştı.

Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtmişti.

Kraliyet ailesi içinde çok mutsuz olduğunu ve intiharı düşündüğünü vurgulayan Markle, "Artık yaşamak istemiyordum" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Prens Harry ise Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasında aile içindeki "anlayışsızlığın" etkili olduğunu belirtmişti.

Annesi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünü anımsatan Prens Harry, tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu dile getirmişti.