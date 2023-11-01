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Dünya

Rusya'dan Kremençuk'te petrol rafinerisine hava saldırısı

Ukrayna, Rusya'nın Kremençuk kentindeki petrol rafinerisine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

IHA1 Kasım 2023 Çarşamba 12:35 - Güncelleme:
Rusya'dan Kremençuk'te petrol rafinerisine hava saldırısı
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Ukrayna hava kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece boyunca askeri ve kritik altyapıya yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, Rusya'ya ait İran yapımı 20 Şahid kamikaze tipi drondan 18'inin imha edildiği, fırlatılan bir füzenin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Poltava bölgesel yönetiminden yapılan açıklamada ise Rus hava saldırılarında Kremençuk kentindeki petrol rafinerisinin vurulduğu belirtildi. Saldırının ardından çıkan yangının ekipler tarafından söndürüldüğü ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Faaliyette olmayan rafineri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başladığı 2022 Şubat ayından bu birçok kez hedef alınmıştı.

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