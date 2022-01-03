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Dünya

Rusya'dan kritik belge hakkında açıklama!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Nükleer Silahlı Devletler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Ayrıca Zaharova, söz konusu belgenin Rusya'nın inisiyatifiyle hazırlandığına dikkati çekti.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 18:57 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 18:57
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Zaharova, Nükleer Silahlı Devletler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın yayımladığı ortak açıklamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu belgenin Rusya'nın inisiyatifiyle hazırlandığına dikkati çeken Zaharova, "Nükleer Silahlı Devletler'in bugün yaptığı ortak açıklamayı, memnuniyetle karşılıyoruz. Rusya Federasyonu, nükleer savaşta kazananın olmayacağı ve asla bu savaşın başlatılmaması gerektiği fikrini benimsiyor." ifadesini kullandı.

Zaharova açıklamasında şunları kaydetti:

"Uluslararası güvenliğin zor koşullarda olduğu durumda, nükleer silaha sahip ülke liderleri tarafından bu siyasi açıklamanın onaylanmasının, uluslararası gerilim seviyesinin düşürülmesine ve silahlanma yarışının durdurulmasına yola açacağını, güvenliğin güçlendirilmesine, ileride saldırı ve savunma silahlar üzerindeki kontrolü için temeller ve risklerin azaltılması yönündeki önlemlerin oluşturulmasına yardımcı olacağını umuyoruz."

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olan Nükleer Silahlı Devletler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa, ortak açıklama yaparak nükleer savaşın ve silahlanma yarışının önlenmesi çağrısında bulunmuştu.

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  • Mariya Zaharova

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