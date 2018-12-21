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Reuters: Rus fırkateyni Azak Denizi'ne doğru hareket geçti

Reuters, füze taşıyan Rus fırkateyninin Azak Denizi'ne doğru harekete geçtiğini duyurdu.

  • star.com.tr
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Reuters haber ajasının son dakika olarak aktardığı bilgiye göre, füze taşıyan Rus fırkateyni Azak Denizi'ne doğru harekete geçti.

Fırkateynin, Kırım'ın Feodosya kıyılarına 1.5 deniz mili uzaklıkta yer aldığı belirtildi.

Rusya, 25 Kasım sabahı Azak Denizi'nde Rus karasularını "ihlal ettiği" gerekçesiyle üç Ukrayna gemisine,  mürettebatıyla beraber alıkoymuştu. 
 
Karadeniz'de yaşanan bu gerilim sonucu, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ülkede olağanüstü hal etmiş, bu hareket Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Ukrayna'da yapılacak seçimler öncesi Poroşenko tarafından hazırlanmış bir "provokasyon" olarak nitelendirilmişti.
 
Putin, dün düzenlediği büyük yıl sonu basın toplantısında Ukrayna ile Azak denizinde yaşanan gerilimle ilgili yeni açıklamalarda bulunmuş, bölgedeki durumu normalleştirmek istediklerini ve Azak Denizi'nin ortak kullanımı hakkında yapılacak bir anlaşmaya hazır olduğunu söylemişti.

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