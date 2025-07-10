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Dünya

Rusya'dan kritik hedeflere füze saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma alanındaki işletmelere ve askeri havaalanı altyapısına uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 14:47 - Güncelleme:
Rusya'dan kritik hedeflere füze saldırısı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna'da askeri unsurlara saldırılar düzenlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın Kiev'deki askeri savunma alanında faaliyet gösteren işletmelerine ve askeri havaalanı altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün de Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile saldırı düzenlediklerini bildirmişti.

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