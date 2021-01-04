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Dünya

Rusya'dan 'Kuzey Akım 2' açıklaması: Avrupa'nın desteğiyle tamamlanacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, AB ülkelerinin ve Avrupalı şirketlerin desteği ile Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının tamamlanacağını düşündüğünü belirtti.

star.com.tr04 Ocak 2021 Pazartesi 21:31 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 21:31
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, RBK haber ajansına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin kendi sıvılaştırılması doğalgazını Avrupa pazarında teşvik etmek Kuzey Akım 2 projesine yaptırım uyguladığını ve bunun bariz korumacılık politikası olduğunu ifade eden Novak, "Bu projeye ilgi duyan ülkeler de dahil olmak üzere herkes bunu anlıyor. Avrupa ülkeleri ve Avrupalı şirketler projeyi desteklemekte. Bu desteği göz önüne aldığımızda projenin gerçekleştirileceğinden eminim" şeklinde konuştu.

2020'nin Aralık ayında Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, yaptırım uygulanması kararına karşı olunduğu bildirilmişti.

star.com.tr

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