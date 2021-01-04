Rusya'dan 'Kuzey Akım 2' açıklaması: Avrupa'nın desteğiyle tamamlanacak

star.com.tr 04 Ocak 2021 Pazartesi 21:31 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 21:31

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, RBK haber ajansına açıklamalarda bulundu.



ABD'nin kendi sıvılaştırılması doğalgazını Avrupa pazarında teşvik etmek Kuzey Akım 2 projesine yaptırım uyguladığını ve bunun bariz korumacılık politikası olduğunu ifade eden Novak, "Bu projeye ilgi duyan ülkeler de dahil olmak üzere herkes bunu anlıyor. Avrupa ülkeleri ve Avrupalı şirketler projeyi desteklemekte. Bu desteği göz önüne aldığımızda projenin gerçekleştirileceğinden eminim" şeklinde konuştu.

2020'nin Aralık ayında Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, yaptırım uygulanması kararına karşı olunduğu bildirilmişti.

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