"Libyalıların kendi ülkelerinin geleceğini ulusal bir diyalog yoluyla belirleyebilmelerine izin verecek bir yolun gereğine inanıyoruz"

Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile düzenlediği ortak basın toplantısında Libya meselesine değindi.

Rusya’nın, Libya’daki sıkıntıların siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu belirten Lavrov, "Biz Libyalıların kendi ülkelerinin geleceğini ulusal bir diyalog yoluyla belirleyebilmelerine izin verecek, genel olarak kabul edilebilir yaklaşımlar bulma gereğine inanıyoruz. Bölgedeki krizin, uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilkelerine uygun olarak siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesine yardımcı olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.