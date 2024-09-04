Rusya'dan Lviv'e füze saldırısı: 5 ölü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Lviv kentine füze saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saldırının sivil altyapıya düzenlendiğine dikkati çeken Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırı sonucu biri çocuk 5 kişinin öldüğünü, 30'dan fazlasının yaralandığını ifade ederek, "Şehirdeki sıradan konut binaları, okullar ve tıbbi tesisler hasar gördü." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun ayrıca Kriviy Rig kentine füze saldırısı düzenlediğini kaydeden Zelenskiy, bu saldırıda da 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ukrayna şehirlerine yönelik Rus saldırılarını "terör eylemleri" olarak nitelendiren Zelenskiy, dünyanın Ukrayna'ya bu saldırıları önlemesi için gereken desteği sürdürmesi çağrısında bulundu.

Lviv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Maksim Kozitskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, son bilgilere göre Lviv'e yapılan saldırı sonucu 38 kişinin yaralandığını belirtti. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Telegram hesabından yapılan açıklamada da başkent Kiev'e yönelik İHA saldırısı tehlikesinin sürdüğü bildirildi.