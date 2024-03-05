İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2024 Salı / 25 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,6292
  • EURO
    34,3771
  • ALTIN
    2161.73
  • BIST100
    8917
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan NATO'ya karşı hamle! İki bölge daha oluşturuldu
Dünya

Rusya'dan NATO'ya karşı hamle! İki bölge daha oluşturuldu

Rusya, NATO'nun genişlemesine karşı iki askeri bölge daha oluşturdu.

AA5 Mart 2024 Salı 14:09 - Güncelleme:
Rusya'dan NATO'ya karşı hamle! İki bölge daha oluşturuldu
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun genişlemesi ve Rusya sınırlarında askeri potansiyel oluşturması karşısında iki yeni askeri bölge daha oluşturduklarını duyurdu.

Şoygu, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle toplantıda yaptığı konuşmada, ülke içinde yeni askeri bölgeler oluşturulduğu bilgisini paylaştı.

NATO'nun Rusya sınırları yakınında askeri potansiyel oluşturduğunu, Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu, İsveç'in de İttifak'a katılacağını hatırlatan Şoygu, "Kuzeybatı ve batı stratejik yönlerindeki birlik gruplarını güçlendirmek için adımlar attık. Silahlı Kuvvetlerde Leningrad ve Moskova askeri bölgeleri olmak üzere iki özel stratejik bölgesel birlik oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.