Rusya'dan nükleer tehdit: Hedefimizde sadece Avrupa'daki füzeler olmaz
Moskova yönetimi Rusya'nın, INF'nin tamamen sona ermesi durumunda nükleer yetenekli füzeleri ülke geneline yayma gibi bir niyetinin olmadığını, ancak gerektiği halde bunu yapacak teknoloji ve üretim kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.
- star.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz yıl ''Rusya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ediyor.'' suçlamasıyla başlayan gerilim, ABD'nin şubat ayı başlarında anlaşmadan çekilmesiyle yeni bir boyut kazandı.
İhlal suçlamalarını kabul etmeyen Rusya, müzakere talepleri karşılık bulamayınca INF anlaşmasında tarihi bir yol ayrımı için harekete geçti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün imzaladığı kararnameyle anlaşmanın Rusya'yı bağlayan yükümlülüklerini resmen askıya aldı.
Moskova yönetiminden yapılan açıklamada, samimi girişimlerle anlaşmanın yeniden canlandırılabileceği, ancak mütabakat sağlanmaması halinde Rusya'nın her hamleye karşılık vereceği belirtildi.
Ayrıca, anlaşmanın tamamen sona ermesi halinde Rusya'nın ülke geneline nükleer füze yayma gibi bir politikasının olmadığını, gerektiği halde Rusya'nın bunu yapacak teknoloji ve üretim kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.
PUTİN UYARDI: HEDEFİMİZDE SADECE AVRUPA OLMAZ
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin ise anlaşmanın sona ermesi halinde Rus füzelerinin yalnızca Avrupa’daki Amerikan füzelerini değil, aynı zamanda Rusya’ya karşı saldırı emrinin verilebileceği 'karar merkezlerini' de hedef alacağı konusunda uyardı.
INF ANLAŞMASI
1987'de ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan ve 1988 yılında yürürlüğe giren anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya atılabilen orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edildi. INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyor.
Son dönemlerde yaşanan krizde ABD Rusya'yı testlerini gerçekleştirdiği füzelerle anlaşmayı ihlal etmekle suçlarken, Rus hükümeti ABD'yi elinde delil bulundurmadan anlaşmadan çekilmek için ikiyüzlülük yapmakla suçladı.
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